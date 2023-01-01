Погода на завтра, 14 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 14 березня, на Волині очікують хмарність з проясненнями, без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +14°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +14°.
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