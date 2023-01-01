Погода на завтра, 14 березня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +14°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 14 березня, на Волині очікують хмарність з проясненнями, без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +14°.

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