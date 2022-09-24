Волинян запрошують на навчання в Національну академію Держприкордонслужби

Волинян запрошують на навчання в Національну академію Держприкордонслужби
Млодь запрошують на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Академія розташована у місті Хмельницькому і являється єдиним в державі вищим навчальним закладом, який готує офіцерів-прикордонників.

Про це інформує пресслужба Волинського прикордонного загону.

Майбутні курсанти обирають одну зі спеціальностей: «Безпека державного кордону», «Правоохоронна діяльність», «Філологія», «Психологія», «Телекомунікації та радіотехніка».

Бажаючи вступити до Національної академії можуть звернутися до відділу комплектування Волинського прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.

Телефон для додаткової інформації: +380969051301.

Детальну інформацію щодо вступу також можна отримати на сайті навчального закладу за посиланням: https://nadpsu.edu.ua/.


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Теги: Держприкордонслужба, академія, абітурієнтам
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