Волинян запрошують на навчання в Національну академію Держприкордонслужби
Сьогодні, 20:22
Млодь запрошують на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Академія розташована у місті Хмельницькому і являється єдиним в державі вищим навчальним закладом, який готує офіцерів-прикордонників.
Про це інформує пресслужба Волинського прикордонного загону.
Майбутні курсанти обирають одну зі спеціальностей: «Безпека державного кордону», «Правоохоронна діяльність», «Філологія», «Психологія», «Телекомунікації та радіотехніка».
Бажаючи вступити до Національної академії можуть звернутися до відділу комплектування Волинського прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
Телефон для додаткової інформації: +380969051301.
Детальну інформацію щодо вступу також можна отримати на сайті навчального закладу за посиланням: https://nadpsu.edu.ua/.
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Про це інформує пресслужба Волинського прикордонного загону.
Майбутні курсанти обирають одну зі спеціальностей: «Безпека державного кордону», «Правоохоронна діяльність», «Філологія», «Психологія», «Телекомунікації та радіотехніка».
Бажаючи вступити до Національної академії можуть звернутися до відділу комплектування Волинського прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
Телефон для додаткової інформації: +380969051301.
Детальну інформацію щодо вступу також можна отримати на сайті навчального закладу за посиланням: https://nadpsu.edu.ua/.
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