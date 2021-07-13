Родина загиблого воїна пожертвувала гроші на дзвіницю в Липлянах

Родина загиблого воїна пожертвувала гроші на дзвіницю в Липлянах
На території скиту Апостолів Петра й Павла жидичинського Миколаївського монастиря, що в цьому селі Ківерецького деканату, постане нова дзвіниця.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.

Її зведуть на честь рівноапостольного князя Володимира. За повідомленням у фейсбуці декана монастирів єпархії архімандрита Константина (Марченка), дзвони пожертвувала родина загиблого воїна Володимира, який із цього села.

«Вже незабаром вони будуть кликати люд на молитву в місцевому храмі», – йдеться у дописі.

Петро-Павлівський жіночий скит у с. Липляни Ківерецького деканату (Луцький р-н) заснували 2015 р. з ініціативи братії жидичинської обителі. Він знаходиться за 3 км від Жидичина. Більше як 300 років тут не було православного храму. А тепер є нова дерев'яна церква на честь апостолів Петра й Павла, яку освятив митрополит Луцький і Волинський Михаїл у грудні 2015-го. Божий дім поставили за два місяці – перевезли з обласного центру. Нині тут облаштовано сквер, працює недільна школа. Очільницею скиту є монахиня Євлавія (Стаднюк).

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Теги: Липляни, дзвіниця, Волинь
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