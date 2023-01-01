«Обличчя майбутньої Перемоги»: опублікували фото волинських тероборонівців із зони бойових дій

«Обличчя майбутньої Перемоги»: опублікували фото волинських тероборонівців із зони бойових дій
Бійці Луцького батальйону Волинської бригади тероборони продовжують гідно виконувати бойові завдання на сході України.

Вони у буквальному розумінні врубуються у надтверді ґрунти Донбасу (бо перед тим як взяти до рук лопату – тут треба попрацювати сокирою), мужньо тримають зайняті позиції і нещадно знищують ворога.

Фото волинських тероборонівців, які перебувають у зоні бойових дій, публікують на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.

«Не скиглять і не нарікають. Хоча сказати, що їм важко – це не сказати майже нічого.

Вдивіться у ці прекрасні обличчя – обличчя бійців Луцького батальйону Волинської бригади ТрО, обличчя майбутньої Перемоги…» – йдеться у дописі на сторінці бригади.



Нагадаємо, що Волонтерський штаб АНГАР оголосив великий збір на потреби Луцького батальйону Волинської бригади тероборони. Поставили за мету зібрати 1 714 320 гривень, які підуть на закупівлю 5 дронів, 10 старлінків, 10 радіостанцій та 10 тепловізорів.

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