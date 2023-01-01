ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників

ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників
За минулу добу ЗСУ знищили ще 710 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3474 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,

артилерійських систем – 2503 (+16) од,

РСЗВ – 493 (+0) од,

засобів ППО ‒ 259 (+0) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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