ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників
Сьогодні, 09:20
За минулу добу ЗСУ знищили ще 710 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3474 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,
артилерійських систем – 2503 (+16) од,
РСЗВ – 493 (+0) од,
засобів ППО ‒ 259 (+0) од,
літаків – 304 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,
крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3474 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,
артилерійських систем – 2503 (+16) од,
РСЗВ – 493 (+0) од,
засобів ППО ‒ 259 (+0) од,
літаків – 304 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,
крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сирський – про ситуацію у Бахмуті: «вагнерівці» намагаються просунутися до центру міста
Сьогодні, 09:40
ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників
Сьогодні, 09:20
Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку 13 березня
Сьогодні, 09:04
Медіа