ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3474 (+8) од,



бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,



артилерійських систем – 2503 (+16) од,



РСЗВ – 493 (+0) од,



засобів ППО ‒ 259 (+0) од,



літаків – 304 (+0) од,



гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,



крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,



спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ знищили ще 710 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,танків ‒ 3474 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,артилерійських систем – 2503 (+16) од,РСЗВ – 493 (+0) од,засобів ППО ‒ 259 (+0) од,літаків – 304 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.Дані уточнюються.

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