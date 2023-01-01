Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі
Сьогодні, 09:12
Сьогодні, 13 березня, росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області. Станом на 8:40 відомо про двох загиблих і кількох поранених.
По це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків", - йдеться в повідомленні.
Згодом у ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомили, що росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району.
"Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки. Дитину 7 років забрала швидка. Відомо ще про двох поранених", - повідомляють рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
По це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків", - йдеться в повідомленні.
Згодом у ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомили, що росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району.
"Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки. Дитину 7 років забрала швидка. Відомо ще про двох поранених", - повідомляють рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сирський – про ситуацію у Бахмуті: «вагнерівці» намагаються просунутися до центру міста
Сьогодні, 09:40
ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників
Сьогодні, 09:20
Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку 13 березня
Сьогодні, 09:04
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 13 березня
Сьогодні, 08:59
Медіа