Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі





По це Віталій Кім.



"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків", - йдеться в повідомленні.



Згодом у ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомили, що росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району.



"Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки. Дитину 7 років забрала швидка. Відомо ще про двох поранених", - повідомляють рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 березня, росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області. Станом на 8:40 відомо про двох загиблих і кількох поранених.По це повідомив очільник Миколаївської ОВА"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків", - йдеться в повідомленні.Згодом у ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомили, що росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району."Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки. Дитину 7 років забрала швидка. Відомо ще про двох поранених", - повідомляють рятувальники.

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