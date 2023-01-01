Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі

Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі
Сьогодні, 13 березня, росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області. Станом на 8:40 відомо про двох загиблих і кількох поранених.

По це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Згодом у ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомили, що росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району.

"Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки. Дитину 7 років забрала швидка. Відомо ще про двох поранених", - повідомляють рятувальники.
Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі
Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі

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Теги: Миколаївщина, росіяни, обстріл
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