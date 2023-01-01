Сирський – про ситуацію у Бахмуті: «вагнерівці» намагаються просунутися до центру міста





Про це повідомляє Олександра Сирського.



"Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - сказав він.



Сирський додав, що українські військові продовжують тримати оборону міста і водночас завдають ворогу відчутних втрат.



"Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто", - зазначив командувач.



Також Сирський показав, як проходить нарада з українськими захисниками, зокрема з бійцями 56 ОМБр, 5-ї окремої штурмової бригади та воїнами тактичної групи "Адам".



Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Росіяни штурмують позиції ЗСУ, проте зазнають величезних втрат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація у Бахмуті станом на ранок 13 березня залишається складною. Найманці ПВК "Вагнера" намагаються прорвати оборону і просунутися до центру міста.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника"Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - сказав він.Сирський додав, що українські військові продовжують тримати оборону міста і водночас завдають ворогу відчутних втрат."Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто", - зазначив командувач.Також Сирський показав, як проходить нарада з українськими захисниками, зокрема з бійцями 56 ОМБр, 5-ї окремої штурмової бригади та воїнами тактичної групи "Адам".Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Росіяни штурмують позиції ЗСУ, проте зазнають величезних втрат.

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