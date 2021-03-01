На Волині рятувальники відкачали майже 400 кубометрів води з підтоплених будинків

На Волині рятувальники відкачали майже 400 кубометрів води з підтоплених будинків
Минулої доби рятувальники відкачали майже 400 кубометрів води з приватних домогосподарств.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

12 березня рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених прибудинкових територій у Любешівській та Любомльській громадах.

Рятувальники 23 Державного пожежно-рятувального поста працювали у селі Ветли Любешівської громади, де відпомпували 350 кубометрів води з трьох домогосподарств на вулиці Парковій.
На Волині рятувальники відкачали майже 400 кубометрів води з підтоплених будинків
На Волині рятувальники відкачали майже 400 кубометрів води з підтоплених будинків

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Теги: Волинь, вода, відкачування
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