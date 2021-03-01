На Волині рятувальники відкачали майже 400 кубометрів води з підтоплених будинків
Сьогодні, 10:10
Минулої доби рятувальники відкачали майже 400 кубометрів води з приватних домогосподарств.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
12 березня рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених прибудинкових територій у Любешівській та Любомльській громадах.
Рятувальники 23 Державного пожежно-рятувального поста працювали у селі Ветли Любешівської громади, де відпомпували 350 кубометрів води з трьох домогосподарств на вулиці Парковій.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
12 березня рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених прибудинкових територій у Любешівській та Любомльській громадах.
Рятувальники 23 Державного пожежно-рятувального поста працювали у селі Ветли Любешівської громади, де відпомпували 350 кубометрів води з трьох домогосподарств на вулиці Парковій.
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