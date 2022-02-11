На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік
Сьогодні, 10:37
У селищі Ратне Ковельського району в надвірному туалеті втопився чоловік.
Трагедія трапилася біля бару «Пивна точка» 12 березня. Про це виданню Район.Ратне стало відомо із власних джерел.
У поліції підтвердили цю інформацію, за словами правоохоронців ведеться слідство за даним фактом.
Загиблому було 43 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Трагедія трапилася біля бару «Пивна точка» 12 березня. Про це виданню Район.Ратне стало відомо із власних джерел.
У поліції підтвердили цю інформацію, за словами правоохоронців ведеться слідство за даним фактом.
Загиблому було 43 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік
Сьогодні, 10:37
61-річний «волонтер»-аферист на Волині дурить людей
Сьогодні, 10:22
Медіа