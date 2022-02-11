На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік





Трагедія трапилася біля бару «Пивна точка» 12 березня. Про це виданню



У поліції підтвердили цю інформацію, за словами правоохоронців ведеться слідство за даним фактом.



Загиблому було 43 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне Ковельського району в надвірному туалеті втопився чоловік.Трагедія трапилася біля бару «Пивна точка» 12 березня. Про це виданню Район.Ратне стало відомо із власних джерел.У поліції підтвердили цю інформацію, за словами правоохоронців ведеться слідство за даним фактом.Загиблому було 43 роки.

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