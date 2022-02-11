На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік

На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік
У селищі Ратне Ковельського району в надвірному туалеті втопився чоловік.

Трагедія трапилася біля бару «Пивна точка» 12 березня. Про це виданню Район.Ратне стало відомо із власних джерел.

У поліції підтвердили цю інформацію, за словами правоохоронців ведеться слідство за даним фактом.

Загиблому було 43 роки.

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Теги: Волинь, утоплення, туалет, Ратне
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