Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону
Сьогодні, 10:59
Волинянка Богдана Конашук на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону здобула три медалі: два "золота" та одне "срібло" і стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону (сезон 2022/2023).
Про це повідомили у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
"Кришталевий глобус - це нагорода за загальний підсумок сезону", - розповідає Богдана.
Нещодавно спортсменка виборола золото на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в США (м. Мідвей, Юта) - індивідуальна гонка та персьют, стоячи.
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Про це повідомили у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
"Кришталевий глобус - це нагорода за загальний підсумок сезону", - розповідає Богдана.
Нещодавно спортсменка виборола золото на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в США (м. Мідвей, Юта) - індивідуальна гонка та персьют, стоячи.
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