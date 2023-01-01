Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону

Богдана Конашук на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону здобула три медалі: два "золота" та одне "срібло" і стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону (сезон 2022/2023).



Про це



"Кришталевий глобус - це нагорода за загальний підсумок сезону", - розповідає Богдана.



Нещодавно спортсменка виборола золото на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в США (м. Мідвей, Юта) - індивідуальна гонка та персьют, стоячи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкана Кубку світу з лижних перегонів та біатлону здобула три медалі: два "золота" та одне "срібло" і стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону (сезон 2022/2023).Про це повідомили у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"."Кришталевий глобус - це нагорода за загальний підсумок сезону", - розповідає Богдана.Нещодавно спортсменка виборола золото на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в США (м. Мідвей, Юта) - індивідуальна гонка та персьют, стоячи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію