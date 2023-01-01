Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону

Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону
Волинянка Богдана Конашук на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону здобула три медалі: два "золота" та одне "срібло" і стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону (сезон 2022/2023).

Про це повідомили у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

"Кришталевий глобус - це нагорода за загальний підсумок сезону", - розповідає Богдана.

Нещодавно спортсменка виборола золото на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в США (м. Мідвей, Юта) - індивідуальна гонка та персьют, стоячи.
Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону
Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону
Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Конашук, Волинь, Кришталевий глобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни незаконно нарубали лісу майже на 230 тисяч гривень
Сьогодні, 11:20
На Волині грабіжник посеред дня вирвав з рук жінки сумку з грошима
Сьогодні, 11:03
Волинянка Богдана Конашук стала володаркою Кришталевого глобуса з парабіатлону
Сьогодні, 10:59
На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік
Сьогодні, 10:37
61-річний «волонтер»-аферист на Волині дурить людей
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Олександр Сиротюк За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Олександр Сиротюк
Сьогодні, 11:40
Волиняни незаконно нарубали лісу майже на 230 тисяч гривень Волиняни незаконно нарубали лісу майже на 230 тисяч гривень
Сьогодні, 11:20
На Волині грабіжник посеред дня вирвав з рук жінки сумку з грошима На Волині грабіжник посеред дня вирвав з рук жінки сумку з грошима
Сьогодні, 11:03
На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік
Сьогодні, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію, – Reuters
Сьогодні, 11:45
 0
За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Олександр Сиротюк
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку затримали 23-річного наркоторговця: вилучили товару майже на 2 мільйони. ФОТО
Сьогодні, 11:38
 0
Волиняни незаконно нарубали лісу майже на 230 тисяч гривень
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині грабіжник посеред дня вирвав з рук жінки сумку з грошима
Сьогодні, 11:03
 0
Медіа
відео
1/8