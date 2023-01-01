61-річний «волонтер»-аферист на Волині дурить людей

61-річний «волонтер»-аферист на Волині дурить людей
У Камені-Каширському “волонтер”-аферист дурить людей.

Про це пише газета Полісся.

За словами очевидців, які забажали залишитись невідомими, аби уникнути зайвої уваги, псевдоблагодійник звертається до місцевих підприємців із проханням допомогти українським військовим або постраждалим від війни.

Зокрема, власник одного із магазинів-складів, де реалізовують бакалію, розповів, що волонтерам із нашої громади допомагав неодноразово продуктами. Не винятком став черговий візит горе-благодійника, котрий буцімто збирав продовольчий вантаж для воїнів на східний напрямок фронту. За словами підприємця, на прохання так званого волонтера він, як зазвичай, запакував авто усім необхідним, сподіваючись, що гуманітарна допомога дійде до адресата. Втім, як згодом виявилося, те, що надав чоловік на користь нужденним, аферист присвоїв собі.

Як стало відомо, цей непорядний доброчинець під виглядом волонтера неодноразово збагачувався за чужий рахунок. Під егідою волонтерського руху, що активно розгорнувся особливо під час повномасштабного знищення українців рашистами, спритник навіть просив «молоко на пироги для солдатів» у бабусь, що приїздять із сіл, аби потім продати сільгосппродукцію.

Склавши усі відомості щодо діянь горе-волонтера, місцеві жителі ідентифікували в його особі шістдесятиоднорічного містянина. Втім на предмет детальної перевірки чоловіка до органів поліції не зверталися. Жителі громади, які вже встигли потрапити на “гачок” безсоромника, закликають довірливих земляків ретельно перевіряти інформацію щодо осіб, котрі несуть волонтерську службу, а також вимагати фотозвіти, тримаючи зворотній зв’язок з тими, кому надходить дана допомога.

Анна СТАСЮК.

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Теги: Волонтер, аферист, шахрай, Камінь-Каширський
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