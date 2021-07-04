Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту

Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту
Повертаючись із чергової поїздки з фронту, у ДТП потрапив відомий волинський волонтер, лучанин Сергій Добродомов. Усі знають його, як "Дєд Волинь".

Про це повідомила Наталія Жовнірук у фейсбуці.

"Друзі, на жаль, понеділок почався не з хорошої новини. "Дєд", повертаючись додому, біля Слов’янська потрапив в аварію. Машину з лаветою перевернуло, дуже пошкоджене авто, яке везли на ремонт, і сам бус. Дякувати Богу, всі живі, трошки пом‘яло. "Дєд Волинь" і Тарас Квач працювати будуть, але потрібна значна сума коштів для ліквідації наслідків аварії", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

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Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту
Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту
Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту


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Теги: Волонтер, лучанин, аварія
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