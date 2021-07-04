Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту
Сьогодні, 09:53
Повертаючись із чергової поїздки з фронту, у ДТП потрапив відомий волинський волонтер, лучанин Сергій Добродомов. Усі знають його, як "Дєд Волинь".
Про це повідомила Наталія Жовнірук у фейсбуці.
"Друзі, на жаль, понеділок почався не з хорошої новини. "Дєд", повертаючись додому, біля Слов’янська потрапив в аварію. Машину з лаветою перевернуло, дуже пошкоджене авто, яке везли на ремонт, і сам бус. Дякувати Богу, всі живі, трошки пом‘яло. "Дєд Волинь" і Тарас Квач працювати будуть, але потрібна значна сума коштів для ліквідації наслідків аварії", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
Карта Моно 4441114422861755
Карта Приват 4149629318310869
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Наталія Жовнірук у фейсбуці.
"Друзі, на жаль, понеділок почався не з хорошої новини. "Дєд", повертаючись додому, біля Слов’янська потрапив в аварію. Машину з лаветою перевернуло, дуже пошкоджене авто, яке везли на ремонт, і сам бус. Дякувати Богу, всі живі, трошки пом‘яло. "Дєд Волинь" і Тарас Квач працювати будуть, але потрібна значна сума коштів для ліквідації наслідків аварії", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
Карта Моно 4441114422861755
Карта Приват 4149629318310869
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту
Сьогодні, 09:53
Сирський – про ситуацію у Бахмуті: «вагнерівці» намагаються просунутися до центру міста
Сьогодні, 09:40
ЗСУ минулої доби знищили ще 710 загарбників
Сьогодні, 09:20
Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: є загиблі
Сьогодні, 09:12
Медіа