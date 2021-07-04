Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту

Сергій Добродомов. Усі знають його, як "Дєд Волинь".



Про це



"Друзі, на жаль, понеділок почався не з хорошої новини. "Дєд", повертаючись додому, біля Слов’янська потрапив в аварію. Машину з лаветою перевернуло, дуже пошкоджене авто, яке везли на ремонт, і сам бус. Дякувати Богу, всі живі, трошки пом‘яло. "Дєд Волинь" і Тарас Квач працювати будуть, але потрібна значна сума коштів для ліквідації наслідків аварії", - йдеться в повідомленні.



Реквізити для допомоги:



Карта Моно 4441114422861755



Карта Приват 4149629318310869





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повертаючись із чергової поїздки з фронту, у ДТП потрапив відомий волинський волонтер, лучанин. Усі знають його, як "Дєд Волинь".Про це повідомила Наталія Жовнірук у фейсбуці."Друзі, на жаль, понеділок почався не з хорошої новини. "Дєд", повертаючись додому, біля Слов’янська потрапив в аварію. Машину з лаветою перевернуло, дуже пошкоджене авто, яке везли на ремонт, і сам бус. Дякувати Богу, всі живі, трошки пом‘яло. "Дєд Волинь" і Тарас Квач працювати будуть, але потрібна значна сума коштів для ліквідації наслідків аварії", - йдеться в повідомленні.44411144228617554149629318310869

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію