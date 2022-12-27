На Волині грабіжник посеред дня вирвав з рук жінки сумку з грошима

На Волині грабіжник посеред дня вирвав з рук жінки сумку з грошима
На Горохівщині поліцейські протягом декількох годин затримали грабіжника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Минулої суботи посеред дня у місті Берестечко чоловік, штовхнувши 41-річну жінку, вирвав у неї з рук сумку із грошима та особистими речами. Потерпіла про злочин повідомила поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Протягом декількох годин оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили особу зловмисника та затримали. Ним виявився 25-річний місцевий житель. Викрадені речі частково вилучили та повернуть власниці.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за скоєння грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: Волинь, злодій, сумка з грошима
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