У Луцьку затримали 23-річного наркоторговця: вилучили товару майже на 2 мільйони. ФОТО

У Луцьку затримали 23-річного наркоторговця: вилучили товару майже на 2 мільйони. ФОТО
Правоохоронці затримали 23-річного жителя Луцького району, підозрюваного у вчиненні злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. На місці у чоловіка вилучили 500 г канабісу та 500 г психотропної речовини Альфа PVP.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисник забезпечував функціонування телеграм-каналу та виконував роль склад-кур’єра. Затриманий отримував оптовими партіями заборонені речовини, фасував та здійснював їх відправки через служби доставки отримувачам по території України.

Загалом у результаті слідчих дій поліцейські вилучили у волинянина близько 1550 г психотропної речовини «амфетамін», 730 г особливо небезпечної психотропної речовини Альфа PVP, близько 500 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
У Луцьку затримали 23-річного наркоторговця: вилучили товару майже на 2 мільйони. ФОТО

Вартість вилученого становить близько 2 млн. гривень. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Зловмисникові слідчі вже повідомили про підозру в інкримінованому злочині. Слідство триває.
У Луцьку затримали 23-річного наркоторговця: вилучили товару майже на 2 мільйони. ФОТО
У Луцьку затримали 23-річного наркоторговця: вилучили товару майже на 2 мільйони. ФОТО

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Теги: Луцьк, наркоторговець, наркотики
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