Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію, – Reuters
Сьогодні, 11:45
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Москву та зустрітися із російським диктатором Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За даними джерел, візит Сі Цзіньпіна до РФ відбудеться раніше, аніж планувалося.
Минулого місяця The Wall Street Journal повідомляв, що візит китайського лідера до Москви може відбутися в квітні або на початку травня.
Нагадаємо, що у грудні 2022 року Путін заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном весною 2023 року у Москві.
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Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За даними джерел, візит Сі Цзіньпіна до РФ відбудеться раніше, аніж планувалося.
Минулого місяця The Wall Street Journal повідомляв, що візит китайського лідера до Москви може відбутися в квітні або на початку травня.
Нагадаємо, що у грудні 2022 року Путін заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном весною 2023 року у Москві.
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