Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію, – Reuters

Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Москву та зустрітися із російським диктатором Путіним.



Як передає



За даними джерел, візит Сі Цзіньпіна до РФ відбудеться раніше, аніж планувалося.



Минулого місяця The Wall Street Journal повідомляв, що візит китайського лідера до Москви може відбутися в квітні або на початку травня.



Нагадаємо, що у грудні 2022 року Путін заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном весною 2023 року у Москві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідер Китаюпланує наступного тижня відвідати Москву та зустрітися із російським диктаторомЯк передає Цензор.НЕТ , про це пише Reuters із посиланням на джерела.За даними джерел, візит Сі Цзіньпіна до РФ відбудеться раніше, аніж планувалося.Минулого місяця The Wall Street Journal повідомляв, що візит китайського лідера до Москви може відбутися в квітні або на початку травня.Нагадаємо, що у грудні 2022 року Путін заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном весною 2023 року у Москві.

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