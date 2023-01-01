Командир побив солдата у військовій частині на Житомирщині: ДБР розпочало розслідування
Сьогодні, 12:00
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. Розслідування розпочато на підставі матеріалів військової служби правопорядку.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
11 березня 2023 року у мережі Інтернет з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта «виховну бесіду» із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.
Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
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Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
11 березня 2023 року у мережі Інтернет з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта «виховну бесіду» із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.
Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
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