Командир побив солдата у військовій частині на Житомирщині: ДБР розпочало розслідування

Командир побив солдата у військовій частині на Житомирщині: ДБР розпочало розслідування
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. Розслідування розпочато на підставі матеріалів військової служби правопорядку.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

11 березня 2023 року у мережі Інтернет з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта «виховну бесіду» із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

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Теги: побиття солдата, Житомирщина, ДБР
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