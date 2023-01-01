Герой Олександр Мацієвський, якого росіяни стратили за слова «Слава Україні!», був громадянином Молдови

Герой Олександр Мацієвський, якого росіяни стратили за слова «Слава Україні!», був громадянином Молдови
Олександр Мацієвський, якого російські загарбники розстріляли за слова "Слава Україні!", був також громадянином Молдови.

Про це у повідомили у Міністерстві закордонних справ та євроінтеграції Молдови, передає Цензор.НЕТ.

"Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими - Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Висловлюємо глибокі співчуття родині і друзям Олександра Мацієвського та висловлюємо солідарність з українським народом", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві наголосили, що засуджують війну Росії проти України.

Як відомо, 6 березня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за слова "Слава Україні". Кадри отримали широкий суспільний резонанс. Мінімальна кількість інформації про час та місце цього злочину призвели до того, що український Герой ідентифікувався із 2 особами.

У фейсбуці 30-ї окремої механізованої бригади зазначалося, що на кадрах солдат цього підрозділу Тимофій Шадура, але підкреслювалося, що це "попередні дані".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у блозі написав, що це солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Ігорович Мацієвський.

8 березня Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах - солдат Олександр Мацієвський.

12 березня СБУ офіційно оприлюднила інформацію, що розстріляний воїн - це Олександр Мацієвський.

12 березня президент України присвоїв Олександру Мацієвському звання "Герой України".

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Теги: Росіяни, розстріл, воїн, Мацієвський
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