На Волині двоє людей померло від коронавірусу

З 6 до 12 березня на Волині зареєстрували 465 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 83, медичних працівників - 18), ріст майже на 49% в порівнянні з попереднім тижнем.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:• Луцький район – 190• Володимирський район – 150• Камінь - Каширський район – 29• Ковельський район – 96Госпіталізували за тиждень 79 осіб (17%), 386 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужала 231 особа. Двоє людей померли: Володимирський район – 1, Камінь-Каширський район – 1. Померлі особи 66 та 81 років, мали хронічні супутні захворювання.