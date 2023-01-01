На Волині двоє людей померло від коронавірусу

На Волині двоє людей померло від коронавірусу
З 6 до 12 березня на Волині зареєстрували 465 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 83, медичних працівників - 18), ріст майже на 49% в порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 190
• Володимирський район – 150
• Камінь - Каширський район – 29
• Ковельський район – 96

Госпіталізували за тиждень 79 осіб (17%), 386 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужала 231 особа. Двоє людей померли: Володимирський район – 1, Камінь-Каширський район – 1. Померлі особи 66 та 81 років, мали хронічні супутні захворювання.

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Теги: коронавірус, померли, Волинь
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