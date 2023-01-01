У якому стані перебувають військовослужбовці, які підірвалися на міні на Ковельщині

У якому стані перебувають військовослужбовці, які підірвалися на міні на Ковельщині
Двоє військовослужбовців одного з окремих батальйонів Волинської бригади тероборони перебувають у закладах охорони здоров'я.

Про це у коментарі виданню ВСН повідомив пресофіцер 100 бригади ТрО Сергій Хомінський.

«Двоє військовослужбовців одного з окремих батальйонів Волинської бригади тероборони, які зазнали травмувань внаслідок підриву на мінно-вибухових загородженнях 10 березня 2023 року, перебувають у закладах охорони здоров'я. Їм надається кваліфікована медична допомога. Загрози життю військовослужбовців немає», - повідомив він.

Нагадаємо, що 10 березня у Ковельському районі на Волині на міні підірвався автомобіль з бійцями 100 окремої бригади ТрО. Двоє бійців загинули, ще двоє - поранені.

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Теги: міна, Ковельщина, підірвалися, стан військових
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