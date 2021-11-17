Раптово помер лікар-невропатолог луцької міської лікарні Олександр Герасимчук

Олександр Іванович Герасимчук.



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"Колектив клінічної лікарні втратив надзвичайно доброго колегу і хорошого лікаря. Позитивний, веселий і справжній спеціаліст своєї справи. Саме так кажуть про Олександра Івановича колеги, які працювали з ним поряд", - йдеться у повідомленні.



Олександр Герасимчук народився 25 червня 1967 року у селищі Жовтневе міста Нововолинськ Волинської області. Свого часу закінчив Чернівецький державний медичний університет. Працював лікарем-наркологом і невропатологом у різних медичних закладах України і закордоном: тривалий час у Лівії. У Луцькій міській клінічній лікарні - у відділенні неврології з 2018 року.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Олександра Герасимчука. Вічна пам’ять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 березня раптово помер лікар-невропатолог відділення неврології Луцької міської клінічної лікарні №2Про це повідомили у Медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади."Колектив клінічної лікарні втратив надзвичайно доброго колегу і хорошого лікаря. Позитивний, веселий і справжній спеціаліст своєї справи. Саме так кажуть про Олександра Івановича колеги, які працювали з ним поряд", - йдеться у повідомленні.Олександр Герасимчук народився 25 червня 1967 року у селищі Жовтневе міста Нововолинськ Волинської області. Свого часу закінчив Чернівецький державний медичний університет. Працював лікарем-наркологом і невропатологом у різних медичних закладах України і закордоном: тривалий час у Лівії. У Луцькій міській клінічній лікарні - у відділенні неврології з 2018 року.

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