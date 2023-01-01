Чоловік обрізав гілки на дереві і застряг: викликали рятувальників. ФОТО

Чоловік обрізав гілки на дереві і застряг: викликали рятувальників. ФОТО
Волинські рятувальники надали допомогу людині, яку притисла гілка на дереві.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

У смт Торчин, на вулиці Коцюбинського під час обрізання дерева чоловіка притиснуло гілкою. Рятувальники за допомогою трьохколіної драбини піднялися до людини та визволили його.

"Закликаємо громадян під час господарських робіт дотримуватися правил особистої безпеки", - пишуть рятувальники.
Чоловік обрізав гілки на дереві і застряг: викликали рятувальників. ФОТО
Чоловік обрізав гілки на дереві і застряг: викликали рятувальників. ФОТО

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Теги: рятувальники, Волинь
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