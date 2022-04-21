В Україну прийде аномальне тепло





Про це Ігор Кібальчич, передає «Метеопрог».



«В Україні збережеться аномально тепла погода, часом із дощами, а на заході країни в окремі дні пройдуть снігопади та сформується тимчасовий сніговий покрив», – зазначив синоптик.



Кібальчич пояснив, що за рахунок активного надходження повітряних мас середземноморського походження, температурний фон в Україні очікується вищим за норму на 5-10 °С.



На початку тижня під впливом антициклону та його гребеня опадів не передбачається, зазначив синоптик, проте вже з середи за рахунок падіння атмосферного тиску та перетворення баричного поля, активізуються атмосферні фронти і циклонічна діяльність, що спричинить дощі на Лівобережжі, у західній частині можливий сніг та мокрий сніг.



Під кінець другої декади березня кількість опадів зменшиться, прогнозує Кібальчич. «При цьому температурне тло знизиться на кілька градусів, особливо на Правобережжі країни», – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики прогнозують цього тижня в Україні аномально теплу погоду, з періодичними опадами у вигляді дощів та снігу.Про це повідомив синоптик, передає «Метеопрог».«В Україні збережеться аномально тепла погода, часом із дощами, а на заході країни в окремі дні пройдуть снігопади та сформується тимчасовий сніговий покрив», – зазначив синоптик.Кібальчич пояснив, що за рахунок активного надходження повітряних мас середземноморського походження, температурний фон в Україні очікується вищим за норму на 5-10 °С.На початку тижня під впливом антициклону та його гребеня опадів не передбачається, зазначив синоптик, проте вже з середи за рахунок падіння атмосферного тиску та перетворення баричного поля, активізуються атмосферні фронти і циклонічна діяльність, що спричинить дощі на Лівобережжі, у західній частині можливий сніг та мокрий сніг.Під кінець другої декади березня кількість опадів зменшиться, прогнозує Кібальчич. «При цьому температурне тло знизиться на кілька градусів, особливо на Правобережжі країни», – зазначив він.

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