В Україну прийде аномальне тепло

В Україну прийде аномальне тепло
Синоптики прогнозують цього тижня в Україні аномально теплу погоду, з періодичними опадами у вигляді дощів та снігу.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає «Метеопрог».

«В Україні збережеться аномально тепла погода, часом із дощами, а на заході країни в окремі дні пройдуть снігопади та сформується тимчасовий сніговий покрив», – зазначив синоптик.

Кібальчич пояснив, що за рахунок активного надходження повітряних мас середземноморського походження, температурний фон в Україні очікується вищим за норму на 5-10 °С.

На початку тижня під впливом антициклону та його гребеня опадів не передбачається, зазначив синоптик, проте вже з середи за рахунок падіння атмосферного тиску та перетворення баричного поля, активізуються атмосферні фронти і циклонічна діяльність, що спричинить дощі на Лівобережжі, у західній частині можливий сніг та мокрий сніг.

Під кінець другої декади березня кількість опадів зменшиться, прогнозує Кібальчич. «При цьому температурне тло знизиться на кілька градусів, особливо на Правобережжі країни», – зазначив він.

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Теги: тепло, погода, березень
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