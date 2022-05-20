Волинянин за домашнє насильство отримав чотири місяці арешту

Житель Ковельщини отримав чотири місяці арешту за домашнє насильство.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За участі прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд притягнув 47-річного жителя села Луківка Ковельського району до відповідальності за домашнє насильство.Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпав його батько.Попри те, що суд неодноразово притягував сина до відповідальності за домашнє насильство (лише у вересні-листопаді 2022 року – чотири рази), він, вживаючи алкоголь, продовжував знущатися над рідною людиною – ображав, шарпав, погрожував фізичною розправою.Покаранням за це стали чотири місяці арешту.