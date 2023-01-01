На Волині 19-річний житель Донеччини втрапив за ґрати на 9 років за наркозлочини. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 19-річного жителя Донецької області винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.



Нагадаємо, молодика



Під час обшуку його тимчасової оселі правоохоронці виявили та вилучили також пакетики із канабісом, амфетаміном та МДМА.



Згідно із вироком суду покарання за ці злочини – дев'ять років та шість місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 років та 6 місяців позбавлення волі отримав 19-річний житель Донеччини, який на Волині втрапив за ґрати за наркозлочини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 19-річного жителя Донецької області винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.Нагадаємо, молодика затримали у Луцьку 06 листопада 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із понад 345 грамами психотропної речовини PVP.Під час обшуку його тимчасової оселі правоохоронці виявили та вилучили також пакетики із канабісом, амфетаміном та МДМА.Згідно із вироком суду покарання за ці злочини – дев'ять років та шість місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

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