Росіяни вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула мешканка





Про це Андрій Єрмак.



"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", - йдеться в повідомленні.



13 березня російські війська також обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області неподалік від російсько-українського кордону. В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни сьогодні, 13 березня, завдали ракетного удару по школі в Авдіївці на Донеччині.Про це повідомив керівник Офісу президента"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", - йдеться в повідомленні.13 березня російські війська також обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області неподалік від російсько-українського кордону. В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.

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