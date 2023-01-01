Росіяни вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула мешканка
Сьогодні, 15:20
Росіяни сьогодні, 13 березня, завдали ракетного удару по школі в Авдіївці на Донеччині.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", - йдеться в повідомленні.
13 березня російські війська також обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області неподалік від російсько-українського кордону. В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.
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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", - йдеться в повідомленні.
13 березня російські війська також обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області неподалік від російсько-українського кордону. В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.
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