Росіяни вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула мешканка

Росіяни вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула мешканка
Росіяни сьогодні, 13 березня, завдали ракетного удару по школі в Авдіївці на Донеччині.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", - йдеться в повідомленні.

13 березня російські війська також обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області неподалік від російсько-українського кордону. В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.
Росіяни вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула мешканка

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Теги: Росія, Україна, війна
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