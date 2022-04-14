Волинські піротехніки ліквідували 720 боєприпасів на Сході. ФОТО
Сьогодні, 15:09
Від 3 березня розрахунок волинських піротехніків працює на Сході нашої держави.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сапери знешкоджують боєприпаси теперішньої війни на деокупованих територіях Донеччини.
За цей час вони вилучили й ліквідували 720 боєприпасів різного типу.
Роботи з розмінування української землі тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сапери знешкоджують боєприпаси теперішньої війни на деокупованих територіях Донеччини.
За цей час вони вилучили й ліквідували 720 боєприпасів різного типу.
Роботи з розмінування української землі тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Корея передала волинським рятувальникам три пікапи
Сьогодні, 15:55
Росіяни вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула мешканка
Сьогодні, 15:20
Волинські піротехніки ліквідували 720 боєприпасів на Сході. ФОТО
Сьогодні, 15:09
На Волині 19-річний житель Донеччини втрапив за ґрати на 9 років за наркозлочини. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Медіа