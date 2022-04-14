Волинські піротехніки ліквідували 720 боєприпасів на Сході. ФОТО

Волинські піротехніки ліквідували 720 боєприпасів на Сході. ФОТО
Від 3 березня розрахунок волинських піротехніків працює на Сході нашої держави.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Сапери знешкоджують боєприпаси теперішньої війни на деокупованих територіях Донеччини.

За цей час вони вилучили й ліквідували 720 боєприпасів різного типу.
Роботи з розмінування української землі тривають.
Волинські піротехніки ліквідували 720 боєприпасів на Сході. ФОТО
Волинські піротехніки ліквідували 720 боєприпасів на Сході. ФОТО

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Теги: Волинь, ДСНС, піротехніки
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