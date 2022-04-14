Волинські піротехніки ліквідували 720 боєприпасів на Сході. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Сапери знешкоджують боєприпаси теперішньої війни на деокупованих територіях Донеччини.



За цей час вони вилучили й ліквідували 720 боєприпасів різного типу.

Роботи з розмінування української землі тривають.

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