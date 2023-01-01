Вперше з початку великої війни: Сі Цзіньпін планує перемовини з Зеленським, – WSJ
Сьогодні, 14:05
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни.
Розмова, ймовірно, відбудеться в онлайновому форматі, пише УНІАН з посиланням на WSJ.
Вона може відбутися вже після очікуваного візиту Цзіньпіна в Москву і його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Якщо це станеться, це буде значним кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця та посередника між Росією та Україною. Попередні рухи Пекіна в цьому напрямку Захід сприймав скептично.
Також відомо, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії. Наразі повний маршрут не визначений. Зауважимо, ця закордонна поїздка стане першою для Сі після того, як він отримав безпрецедентний третій термін на посаді глави Китаю.
Українська сторона поки не прокоментувала можливість проведення зустрічі між двома лідерами.
Нагадаємо, що Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Розмова, ймовірно, відбудеться в онлайновому форматі, пише УНІАН з посиланням на WSJ.
Вона може відбутися вже після очікуваного візиту Цзіньпіна в Москву і його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Якщо це станеться, це буде значним кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця та посередника між Росією та Україною. Попередні рухи Пекіна в цьому напрямку Захід сприймав скептично.
Також відомо, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії. Наразі повний маршрут не визначений. Зауважимо, ця закордонна поїздка стане першою для Сі після того, як він отримав безпрецедентний третій термін на посаді глави Китаю.
Українська сторона поки не прокоментувала можливість проведення зустрічі між двома лідерами.
Нагадаємо, що Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині 19-річний житель Донеччини втрапив за ґрати на 9 років за наркозлочини. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Вперше з початку великої війни: Сі Цзіньпін планує перемовини з Зеленським, – WSJ
Сьогодні, 14:05
Волинянин за домашнє насильство отримав чотири місяці арешту
Сьогодні, 13:41
В Україну прийде аномальне тепло
Сьогодні, 13:27
Медіа