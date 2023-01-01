Вперше з початку великої війни: Сі Цзіньпін планує перемовини з Зеленським, – WSJ

Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни.



Розмова, ймовірно, відбудеться в онлайновому форматі, пише



Вона може відбутися вже після очікуваного візиту Цзіньпіна в Москву і його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.



Якщо це станеться, це буде значним кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця та посередника між Росією та Україною. Попередні рухи Пекіна в цьому напрямку Захід сприймав скептично.



Також відомо, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії. Наразі повний маршрут не визначений. Зауважимо, ця закордонна поїздка стане першою для Сі після того, як він отримав безпрецедентний третій термін на посаді глави Китаю.



Українська сторона поки не прокоментувала можливість проведення зустрічі між двома лідерами.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідер Китаюпланує поговорити з президентом Українивперше з початку повномасштабної війни.Розмова, ймовірно, відбудеться в онлайновому форматі, пише УНІАН з посиланням на WSJ.Вона може відбутися вже після очікуваного візиту Цзіньпіна в Москву і його зустрічі з російським диктаторомЯкщо це станеться, це буде значним кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця та посередника між Росією та Україною. Попередні рухи Пекіна в цьому напрямку Захід сприймав скептично.Також відомо, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії. Наразі повний маршрут не визначений. Зауважимо, ця закордонна поїздка стане першою для Сі після того, як він отримав безпрецедентний третій термін на посаді глави Китаю.Українська сторона поки не прокоментувала можливість проведення зустрічі між двома лідерами.Нагадаємо, що Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію