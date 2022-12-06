У волинському підрозділі Нацгвардії служить 22-річний снайпер

Гвардієць– спокійний і врівноважений. Як і належить снайперу. У свої 22 хлопець уже пізнав, що таке заробітки, попрацювавши на будівництві в Польщі. Коли два з половиною роки тому настав час служити строкову службу, вирішив відразу йти на контракт у волинський підрозділ Національної гвардії. Тут знайшов собі спеціальність, яка йому справді подобається.Про це розповідають на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.«Мене зацікавила снайперська гвинтівка UAR-10, хотілося з нею працювати. І мені дали можливість обрати спеціалізацію снайпера. Пройшов двомісячні навчальні курси, отримав відповідний сертифікат», – розповідає Микола.Навчання снайперів непросте, передбачає різні типи випробувань. Адже снайперська робота – це не лише влучна стрільба по цілі, а й маса інших навичок. Серед них – точне визначення відстаней, розуміння балістики, уміле маскування і вміння непомітно наближатись до цілі, робота в парах, при якій напарник коригує постріли стрільця.«Серед іншого, на навчаннях нам ставили завдання замаскуватися і непомітно підкрастися до інструкторів не менше, ніж на 80 метрів, – каже гвардієць. – Снайпер повинен мати математичні здібності, щоб робити поправку на вітер, точно визначати дистанцію. Також потрібне терпіння і витримка, щоб вичікувати стільки, скільки треба, поки ціль стане досяжною».Миколі подобається те, що українська снайперська гвинтівка UAR-10 має низку переваг над радянською гвинтівкою Драгунова.«Передусім перевага в точності. У СГД досить велика купчастість, а в UAR-10 вона становить до 1 моа на 100 метрів, це значно менше. Крім того, у нашої гвинтівки в рази потужніша оптика, яка дає можливість бачити ціль зі значно більшої відстані і набагато чіткіше», – говорить нацгвардієць.Є переваги і в самій конструкції. Наприклад, UAR-10 може бути розібрана на дві складові, якщо треба зменшити її габарити.Микола використовує наявні технології, які дозволяють якісніше виконувати бойові завдання. Серед іншого, це портативна метеостанція і балістичний калькулятор, що допомагає швидко визначити необхідну поправку на вітер.Він служить у підрозділі, який відповідає за протидесантні та антидиверсійні заходи на Волині. Батько гвардійця також захищає країну – у складі сил територіальної оборони.