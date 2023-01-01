Корея передала волинським рятувальникам три пікапи

Корея передала волинським рятувальникам три пікапи
Волинські рятувальники отримали три пікапи SsangYong від представників Корейського Агентства міжнародного співробітництва.

Про це у понеділок, 13 березня, повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.

«Наприкінці минулого тижня автопарк волинських рятувальників поповнили три пікапи SsangYong, які для ДСНС передали представники Корейського Агентства міжнародного співробітництва», – йдеться у повідомленні.

Наголосили, що найближчим часом автівки облаштують для потреб оперативно-піротехнічних розрахунків ГУ ДСНС України у Волинській області.
Корея передала волинським рятувальникам три пікапи

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Теги: пікапи, Корея, рятувальники, Волинь
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