Корея передала волинським рятувальникам три пікапи
Сьогодні, 15:55
Волинські рятувальники отримали три пікапи SsangYong від представників Корейського Агентства міжнародного співробітництва.
Про це у понеділок, 13 березня, повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
«Наприкінці минулого тижня автопарк волинських рятувальників поповнили три пікапи SsangYong, які для ДСНС передали представники Корейського Агентства міжнародного співробітництва», – йдеться у повідомленні.
Наголосили, що найближчим часом автівки облаштують для потреб оперативно-піротехнічних розрахунків ГУ ДСНС України у Волинській області.
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Про це у понеділок, 13 березня, повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
«Наприкінці минулого тижня автопарк волинських рятувальників поповнили три пікапи SsangYong, які для ДСНС передали представники Корейського Агентства міжнародного співробітництва», – йдеться у повідомленні.
Наголосили, що найближчим часом автівки облаштують для потреб оперативно-піротехнічних розрахунків ГУ ДСНС України у Волинській області.
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