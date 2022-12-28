Літня та зимова форма ЗСУ: усе, що варто знати*





Навіть якщо ви тільки зараз знайомитеся з критеріями, за якими простіше



Літня форма та її особливості

Літній комплект форми складається з полегшеної куртки (кітеля) та штанів. Ґудзиків у виробах немає: зручні велкро (липучки) та надійні блискавки дозволяють одягатися набагато швидше.

Матеріалами пошиття є бавовна та поліефір, які роблять тканину водночас зносостійкою та комфортною для шкіри навіть у найспекотніші дні. Найдоцільніше носити форму при температурі від +15 до +40°С.



Також літній комплект відповідає обов’язковому стандарту, згідно з яким поверхня виробу має витримувати 5-секундну дію відкритого вогню без підпалення. Окрім того, літні ночі бувають холодними та дощовими, тому водозахисне просочення також конче необхідне. Український виробник «Моментум» дбає про те, щоб таке просочення слугувало максимально довго і не шкодило повітропроникності матеріалів, з яких відшивається форма. До того ж, тканина, використовувана для пошиття, – також українського виробництва.

До літнього екіпірування також належать:



• легкі головні убори: тактична панама, бейсболка, балаклава;



• полегшене взуття: кросівки, черевики, берці.



Тепла зимова форма та її особливості

Зимовий комплект – це екіпірування, яке дозволяє виконувати бойові завдання навіть за екстремальних температур, надійно захищаючи від переохолодження навіть при температурі до -40°С. Робочий температурний режим форми починається від 0°С, але вона може використовуватись і за дещо вищої температури.



Цей одяг вирізняють додаткові шари утеплювачів і спеціальна мембрана. Волого- й вітронепроникна, вона дозволяє військовослужбовцю перечекати шторм, годинами сидіти на снігу та бути захищеним навіть під час льодяного дощу. При цьому куртка і штани не обмежують рухів, мають анатомічний крій та адаптивно сідають по фігурі завдяки липучкам й утяжкам на манжетах і штанинах. Зазвичай форма використовується разом із термобілизною та флісовою кофтою.



Що спільного у комплектів

Спільними для обох комплектів є безперечна якість пошиття, надійність, зносостійкість і, звичайно, забарвлення. І літня, і зимова форма ЗСУ виготовляється в однотонних та камуфляжних кольорах відповідно до роду військ.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Природно, що між зимовими та літніми комплектами військової форми є велика різниця. Що нам про неї відомо, і коли саме готувати нове екіпірування при підготовці до сезону? Всі факти про сучасну військову форму ЗСУ дізнаємося просто зараз.Навіть якщо ви тільки зараз знайомитеся з критеріями, за якими простіше купити військову форму і бути впевненими в її якості, то вже точно знаєте, що вона буває літньою та зимовою. Окрім того, що один із комплектів полегшений, а інший утеплений, ще існує безліч нюансів і відмінностей, з якими також варто ознайомитися.Літній комплект форми складається з полегшеної куртки (кітеля) та штанів. Ґудзиків у виробах немає: зручні велкро (липучки) та надійні блискавки дозволяють одягатися набагато швидше.Матеріалами пошиття є бавовна та поліефір, які роблять тканину водночас зносостійкою та комфортною для шкіри навіть у найспекотніші дні. Найдоцільніше носити форму при температурі від +15 до +40°С.Також літній комплект відповідає обов’язковому стандарту, згідно з яким поверхня виробу має витримувати 5-секундну дію відкритого вогню без підпалення. Окрім того, літні ночі бувають холодними та дощовими, тому водозахисне просочення також конче необхідне. Український виробник «Моментум» дбає про те, щоб таке просочення слугувало максимально довго і не шкодило повітропроникності матеріалів, з яких відшивається форма. До того ж, тканина, використовувана для пошиття, – також українського виробництва.До літнього екіпірування також належать:• легкі головні убори: тактична панама, бейсболка, балаклава;• полегшене взуття: кросівки, черевики, берці.Зимовий комплект – це екіпірування, яке дозволяє виконувати бойові завдання навіть за екстремальних температур, надійно захищаючи від переохолодження навіть при температурі до -40°С. Робочий температурний режим форми починається від 0°С, але вона може використовуватись і за дещо вищої температури.Цей одяг вирізняють додаткові шари утеплювачів і спеціальна мембрана. Волого- й вітронепроникна, вона дозволяє військовослужбовцю перечекати шторм, годинами сидіти на снігу та бути захищеним навіть під час льодяного дощу. При цьому куртка і штани не обмежують рухів, мають анатомічний крій та адаптивно сідають по фігурі завдяки липучкам й утяжкам на манжетах і штанинах. Зазвичай форма використовується разом із термобілизною та флісовою кофтою.Спільними для обох комплектів є безперечна якість пошиття, надійність, зносостійкість і, звичайно, забарвлення. І літня, і зимова форма ЗСУ виготовляється в однотонних та камуфляжних кольорах відповідно до роду військ. інтернет-магазині «Моментум» ви зможете з безлічі моделей вибрати і полегшений, і утеплений комплект форми ЗСУ в необхідному забарвленні.

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