Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи про воєнні злочини, пов'язані з російським вторгненням в Україну: про викрадення українських дітей та про навмисні удари РФ по об'єктах цивільної інфраструктури.Про це повідомляє The New York Times, пише Українська правда Міжнародний кримінальний суд (МКС) буде домагатися видачі ордерів на арешт кількох осіб, розповіли нинішні й колишні чиновники, які знають про це рішення, але не мають права говорити публічно. Проте найближчим часом не очікується видачі ордерів на арешт підозрюваних у обох справах.Ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку конфлікту. Вони з'явилися після місяців роботи спеціальних слідчих груп.У справах стверджується, що Росія викрадала українських дітей та підлітків і відправляла їх до російських таборів перевиховання, а також що Кремль навмисно націлювався на об'єкти цивільної інфраструктури.Головний прокурорповинен спочатку представити свої звинувачення колегії суддів досудового слідства, які вирішать, чи були дотримані правові норми для видачі ордерів на арешт, або ж слідчі потребують більше доказів.Незрозуміло, кому суд планує пред'явити звинувачення в кожному конкретному випадку. На прохання підтвердити запити про видачу ордерів на арешт, прокуратура відповіла: "Ми не обговорюємо публічно деталі, пов'язані з розслідуваннями, що тривають".Деякі зовнішні дипломати та експерти заявили, що існує ймовірність того, що президенту Росії Володимиру Путіну можуть бути пред'явлені звинувачення, оскільки суд не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.Проте ймовірність судового процесу залишається низькою, кажуть експерти, оскільки суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.Кремль заперечує звинувачення у воєнних злочинах, але міжнародні та українські слідчі зібрали потужні докази цілої низки звірств із перших днів вторгнення.Перший випадок стосується викрадення дітей, від немовлят до підлітків. Як з'ясували "The New York Times" і дослідники, у рамках спонсорованої Кремлем програми їх вивозили з України і розміщували в будинках, де вони ставали російськими громадянами, або відправляли в літні табори для перевиховання. Деякі з них були вихованцями дитячих будинків або інтернатів.У звіті, опублікованому в лютому Єльським університетом і програмою "Обсерваторія конфліктів" Державного департаменту США, йдеться, що щонайменше 6 000 дітей з України утримуються в 43 таборах на території Росії. В Україні заявляли, що станом на початок березня їх могло бути більше 16 000.У другому випадку очікується, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду розгляне безперервні атаки Росії на цивільну інфраструктуру, включаючи водопостачання, газо- та електростанції, які знаходяться далеко від бойових дій і не вважаються "легітимними військовими цілями".Уряд США має докази, що проливають світло на рішення Кремля навмисно атакувати життєво важливі об'єкти цивільної інфраструктури, але президент Джо Байден ще не вирішив, чи схвалювати оприлюднення матеріалів. Міністерство оборони блокує передачу розвідданих, оскільки боїться створити прецедент, який може відкрити шлях для переслідування американців.У минулому судді МКС витрачали кілька місяців на розгляд звинувачень, перш ніж видавати ордери на арешт або повістки про виклик до суду. Але руйнування, що відбуваються в Україні, змусили суд діяти швидко.Понад 40 країн, які є сторонами в суді, звернулися до нього з проханням про втручання. Україна не є формальним членом МКС, але вона надала суду юрисдикцію на своїй території.Водночас, група урядів і міжнародних організацій виступає за створення окремого міжнародного суду з повноваженнями переслідувати Росію за злочин агресії, над яким Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції.