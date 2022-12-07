Волинська бригада тероборони податки сплачує у Ківерці, а не в Луцьк





Про це



У 2022 році керівництво бригади змінило місце сплати ПДФО військовослужбовців цього формування, які є жителями Луцької громади, з міста Луцьк на місто Ківерці.



​Таким чином, у 2022 році луцький бюджет отримав ПДФО від вказаної бригади в сумі 4,4 млн грн, а ківерцівський — 17,5 млн грн. У 2023 році до нашої міської казни надійшло всього 14 тис. грн, до ківерцівської — 10, 2 млн грн. При тому, що сотні військовослужбовців 100-ї бригади ТРО — жителі луцької громади.



​Разом з тим, з бюджету Луцької громади на потреби 100-ї бригади ТРО передбачено коштів та передано матеріальних цінностей на суму більше 15,3 млн грн. Окрім того, за гроші працівників Луцької міської ради, комунальних підприємств та установ міста придбано 5 позашляховиків, бронежилети, тактичні речі та інше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська бригада тероборони податок з доходів фізичних осіб в бюджет Луцької громади не сплачує.Про це повідомляє Луцька міська рада.У 2022 році керівництво бригади змінило місце сплати ПДФО військовослужбовців цього формування, які є жителями Луцької громади, з міста Луцьк на місто Ківерці.​Таким чином, у 2022 році луцький бюджет отримав ПДФО від вказаної бригади в сумі 4,4 млн грн, а ківерцівський — 17,5 млн грн. У 2023 році до нашої міської казни надійшло всього 14 тис. грн, до ківерцівської — 10, 2 млн грн. При тому, що сотні військовослужбовців 100-ї бригади ТРО — жителі луцької громади.​Разом з тим, з бюджету Луцької громади на потреби 100-ї бригади ТРО передбачено коштів та передано матеріальних цінностей на суму більше 15,3 млн грн. Окрім того, за гроші працівників Луцької міської ради, комунальних підприємств та установ міста придбано 5 позашляховиків, бронежилети, тактичні речі та інше.

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