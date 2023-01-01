У 100-й бригаді пояснили, чому податки платять не у бюджет Луцька





У службі зв'язків з громадськістю бригади в коментарі виданню



Жоден підрозділ бригади у м. Луцьк нині не розміщується – усі вони перебувають в районах виконання завдань.



Також зауважили, що розбудова бригади (відносно нової складової ЗСУ) вимагає величезних коштів – мова йде про сотні і сотні мільйонів гривень.



«Щодо безпосередньо Луцького батальйону Волинської ОБрТрО, то нині він успішно виконує бойові завдання на – без жодного перебільшення – найгарячішій ділянці фронту на сході України. В умовах інтенсивних боїв потреба в автомобільній техніці, безпілотних літальних апаратах, тепловізорах, приладах нічного бачення, далекомірах зростає в рази – адже усе це перетворюється буквально на «розхідники».



Водночас відомо, що перевиконання бюджету м. Луцьк за 2022 рік складає близько 750 млн грн. На нашу думку, суттєва частина цих коштів могла б бути спрямована на підтримку саме Волинської бригади тероборони. Адже в ній служить величезна кількість жителів Луцької громади. А військовослужбовці бригади від початку широкомасштабного вторгнення Росії забезпечували і продовжують забезпечувати мирне та відносно спокійне життя волинян – зокрема, лучан», - кажуть у бригаді.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинській бригаді тероборони прокоментували інформацію про те, що військові не сплачують податки в бюджет Луцька.У службі зв'язків з громадськістю бригади в коментарі виданню ВСН зазначили, що волинська бригада територіальної оборони сплачує податки за місцем фактичного розташування своїх підрозділів (управління бригади та окремих батальйонів).Жоден підрозділ бригади у м. Луцьк нині не розміщується – усі вони перебувають в районах виконання завдань.Також зауважили, що розбудова бригади (відносно нової складової ЗСУ) вимагає величезних коштів – мова йде про сотні і сотні мільйонів гривень.«Щодо безпосередньо Луцького батальйону Волинської ОБрТрО, то нині він успішно виконує бойові завдання на – без жодного перебільшення – найгарячішій ділянці фронту на сході України. В умовах інтенсивних боїв потреба в автомобільній техніці, безпілотних літальних апаратах, тепловізорах, приладах нічного бачення, далекомірах зростає в рази – адже усе це перетворюється буквально на «розхідники».Водночас відомо, що перевиконання бюджету м. Луцьк за 2022 рік складає близько 750 млн грн. На нашу думку, суттєва частина цих коштів могла б бути спрямована на підтримку саме Волинської бригади тероборони. Адже в ній служить величезна кількість жителів Луцької громади. А військовослужбовці бригади від початку широкомасштабного вторгнення Росії забезпечували і продовжують забезпечувати мирне та відносно спокійне життя волинян – зокрема, лучан», - кажуть у бригаді.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що волинська бригада тероборони податок з доходів фізичних осіб в бюджет Луцької громади не сплачує. У 2022 році керівництво бригади змінило місце сплати ПДФО військовослужбовців цього формування, які є жителями Луцької громади, з міста Луцьк на місто Ківерці.

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