Повістку в Україні можуть вручати у будь-яких місцях





Про це Дмитро Лубінець.



Місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.



Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти; управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування.



При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.Про це повідомив уповноважений з прав людиниМісце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти; управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування.При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію