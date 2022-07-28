Повістку в Україні можуть вручати у будь-яких місцях

Повістку в Україні можуть вручати у будь-яких місцях
Уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти; управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування.

При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

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Теги: повістка, місце, де можуть вручати
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