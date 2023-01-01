На Волині медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце

На Волині медики «швидкої» успішно реанімували пацієнта, в якого перед цим констатували раптову смерть.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.У неділю, 12 березня, о 23:00, у Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу: «людина не дихає, втрата свідомості». Туди негайно була скерована бригада екстренної медичної допомоги.Медики Ковельського відділення ЕМД, прибувши на місце, констатували раптову смерть і негайно розпочала серцево-легеневу реанімацію.Син до приїзду бригади проводив непрямий масаж серця.Для введення лікарських засобів фахівці бригади поставили внутрішньокістковий доступ.«Внутрішньокістково можна вводити безпечно ті ж препарати, що й внутрішньовенно. Вони досягають терапевтичної концентрації у плазмі крові за аналогічний проміжок часу, як і після введення через центральний венозний катетер», – зауважили у центрі екстренної меддопомоги.Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, дало можливість відновити у пацієнта Б. серцебиття та дихання.Після відновлення кровообігу, на моніторі дефібрилятора зафіксовано шлуночкову тахікардію з широкими комплексами, з пульсом на магістральних судинах.Враховуючи нестабільну гемодинаміку, бригада прийняла рішення про проведення синхронізованої кардіоверсії.Пацієнт у стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.