На Волині медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце

На Волині медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце
На Волині медики «швидкої» успішно реанімували пацієнта, в якого перед цим констатували раптову смерть.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У неділю, 12 березня, о 23:00, у Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу: «людина не дихає, втрата свідомості». Туди негайно була скерована бригада екстренної медичної допомоги.

Медики Ковельського відділення ЕМД, прибувши на місце, констатували раптову смерть і негайно розпочала серцево-легеневу реанімацію.

Син до приїзду бригади проводив непрямий масаж серця.

Для введення лікарських засобів фахівці бригади поставили внутрішньокістковий доступ.

«Внутрішньокістково можна вводити безпечно ті ж препарати, що й внутрішньовенно. Вони досягають терапевтичної концентрації у плазмі крові за аналогічний проміжок часу, як і після введення через центральний венозний катетер», – зауважили у центрі екстренної меддопомоги.

Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, дало можливість відновити у пацієнта Б. серцебиття та дихання.

Після відновлення кровообігу, на моніторі дефібрилятора зафіксовано шлуночкову тахікардію з широкими комплексами, з пульсом на магістральних судинах.

Враховуючи нестабільну гемодинаміку, бригада прийняла рішення про проведення синхронізованої кардіоверсії.

Пацієнт у стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.

На Волині медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце
На Волині медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце
На Волині медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце

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Теги: медики врятували чоловіка, Волинь, зупинилося серце
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