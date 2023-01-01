Грузинська влада звинуватила Україну в підготовці державного перевороту

Грузинська влада звинуватила Україну в підготовці державного перевороту
За останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв.

Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни.

"Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада. Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів. Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці боряться за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього", - написав Ніколенко.

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Теги: грузинська влада, Росія, Україна, перевород, Ніколенко, звинувачення
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