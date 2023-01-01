У бою за Батьківщину загинув Герой з Волині Володимир Матрунчик

Володимир Володимирович Матрунчик, 1982 року народження.



Про це



"Володимир пішов до війська добровольцем в травні 2022 року на Київщині. Оскільки був керівником проєктувальної приватної фірми та мешкав у Києві, рідні про рішення сина боронити інтереси держави зі зброєю в руках дізналися лише через місяць.



Військовий не був одруженим, у нього залишились сестра та батьки.

Наразі тіло Героя із Запоріжжя везуть на Волинь, поховання заплановане на завтра, 14 березня", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області загинув мешканець села Піддубці Підгайцівської громади, 1982 року народження.Про це повідомили у громаді."Володимир пішов до війська добровольцем в травні 2022 року на Київщині. Оскільки був керівником проєктувальної приватної фірми та мешкав у Києві, рідні про рішення сина боронити інтереси держави зі зброєю в руках дізналися лише через місяць.Військовий не був одруженим, у нього залишились сестра та батьки.Наразі тіло Героя із Запоріжжя везуть на Волинь, поховання заплановане на завтра, 14 березня", - йдеться в повідомленні.

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