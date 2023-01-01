У бою за Батьківщину загинув Герой з Волині Володимир Матрунчик
Сьогодні, 12:35
У Запорізькій області загинув мешканець села Піддубці Підгайцівської громади Володимир Володимирович Матрунчик, 1982 року народження.
Про це повідомили у громаді.
"Володимир пішов до війська добровольцем в травні 2022 року на Київщині. Оскільки був керівником проєктувальної приватної фірми та мешкав у Києві, рідні про рішення сина боронити інтереси держави зі зброєю в руках дізналися лише через місяць.
Військовий не був одруженим, у нього залишились сестра та батьки.
Наразі тіло Героя із Запоріжжя везуть на Волинь, поховання заплановане на завтра, 14 березня", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Володимир пішов до війська добровольцем в травні 2022 року на Київщині. Оскільки був керівником проєктувальної приватної фірми та мешкав у Києві, рідні про рішення сина боронити інтереси держави зі зброєю в руках дізналися лише через місяць.
Військовий не був одруженим, у нього залишились сестра та батьки.
Наразі тіло Героя із Запоріжжя везуть на Волинь, поховання заплановане на завтра, 14 березня", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Коментарі 1
Знав його особисто. Справжній герой! Нажаль війна забирає найкращих. Царство небесне і вічна слава герою!
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