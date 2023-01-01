Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока, – ОК «Південь»
Сьогодні, 11:59
Станом на 11:30, 13 березня, ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведений підводний човен. Загальний залп становить до 20 ракет.
Про це повідомляє ОК “Південь”.
"Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА. В Чорне море виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу «Калібр». Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока", - йдеться в повідомленні.
Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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Про це повідомляє ОК “Південь”.
"Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА. В Чорне море виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу «Калібр». Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока", - йдеться в повідомленні.
Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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