За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Олександр Сиротюк

За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Олександр Сиротюк
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Олександр Сиротюк.

Про це повідомили у Головненській громаді.

"Головненський селищний голова Микола Демедюк видав розпорядження про оголошення 13,14,15 березня днями жалоби на території всіх населених пунктів громади. Тишею вшановують пам’ять загиблого в бою з московською ордою за свободу та незалежність України жителя села Сильне Сиротюка Олександра Петровича, 1984 року народження", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що про час прибуття кортежу із загиблим Героєм та проведення чину похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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