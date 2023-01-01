За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Олександр Сиротюк

Олександр Сиротюк.



Про це



"Головненський селищний голова Микола Демедюк видав розпорядження про оголошення 13,14,15 березня днями жалоби на території всіх населених пунктів громади. Тишею вшановують пам’ять загиблого в бою з московською ордою за свободу та незалежність України жителя села Сильне Сиротюка Олександра Петровича, 1984 року народження", - йдеться в повідомленні.



Наголошується, що про час прибуття кортежу із загиблим Героєм та проведення чину похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув волинянинПро це повідомили у Головненській громаді."Головненський селищний головавидав розпорядження про оголошення 13,14,15 березня днями жалоби на території всіх населених пунктів громади. Тишею вшановують пам’ять загиблого в бою з московською ордою за свободу та незалежність України жителя села Сильне Сиротюка Олександра Петровича, 1984 року народження", - йдеться в повідомленні.Наголошується, що про час прибуття кортежу із загиблим Героєм та проведення чину похорону повідомлять згодом.

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