Волиняни незаконно нарубали лісу майже на 230 тисяч гривень

Волиняни незаконно нарубали лісу майже на 230 тисяч гривень
Минулого тижня групи оперативного реагування Волині та Рівненщини виявили 15 фактів незаконної заготівлі та перевезення деревини.

Про це інформує Поліський лісовий офіс.

Зокрема працівники групи оперативного реагування філії «Колківське лісове господарство» затримали жителів села Гораймівка Луцького р-ну, які своїми діями завдали збитків на 167,5 тисяч гривень.

Чоловіків відзняли на відео «за роботою» з допомогою бодікамер, таким чином зібравши необхідну доказову базу.

Шестеро осіб здійснили незаконну заготівлю у Рудниківському лісництві.

Лісопорушники чинили опір, поводилися неадекватно та перешкоджали роботі працівників лісової охорони.

На місці працювала поліція. За фактом тривають слідчі дії.

Працівники групи оперативного реагування філії «Камінь-Каширське лісове господарство» під час патрулювання виявили незаконну рубку в Обзирському лісництві. В результаті оперативних дій встановили і місцезнаходження деревини - поблизу с. Боровне Камінь-Каширського р-ну. Деревину вилучили.

Про факт повідомили працівників поліції.
Сума збитків у цьому випадку - 29,5 тис. грн. Порушено кримінальне провадження за ст. 246, ч.1.

Працівники поліції встановлюють причетність трьох жителів с. Боровне.

Ще один випадок на Камінь-Каширщині виявили працівники лісової охорони Тоболівського лісництва. Спочатку побачили місцезнаходження рубки, згодом знайшли і деревину - на приватній пилорамі в с. Тоболи.

На місці працювала поліція. Під час вилучення деревини на пилораму прийшли двоє чоловіків, які поводили себе неадекватно.

Встановлюється їх причетність до скоєння лісопорушення. Сума збитків у цьому випадку - 26,5 тис. грн.

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Теги: незаконна порубка лісу, Волинь, збитки
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