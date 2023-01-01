Курс валют у Луцьку 13 березня
Сьогодні, 09:04
13 березня готівковий курс долара становить 38.42, продають його за 38.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.70, а продають за – 41.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,80.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.70, а продають за – 41.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,80.
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