Курс валют у Луцьку 14 березня
Сьогодні, 09:00
14 березня готівковий курс долара становить 38.48, продають його за 38.58.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.80, а продають за – 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,78.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.80, а продають за – 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,78.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 14 березня
Сьогодні, 09:00
Росія втратила на війні в Україні понад 160 500 солдат
Сьогодні, 08:55
На Луганщині загинув воїн з Волині Юрій Купира
Сьогодні, 08:15
Медіа