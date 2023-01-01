На Волині відкрили 102-ий підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО

На Волині відкрили 102-ий підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
15 березня відбулося відкриття підрозділу місцевої пожежної охорони у селі Четвертня Колківської громади Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

У відкритті пожежної команди узяли участь рятувальники, мешканці громади, посадовці органів місцевої влади, а також команда юних пожежних-рятувальників.

Це сьомий підрозділ у цій громаді та загалом 102-ий у Волинській області. Для потреб вогнеборців зусиллями громади зведене та облаштоване пожежне депо. Техніку та спорядження сільським пожежникам передали з Головного управління ДСНС України у Волинській області.

«Завдяки розумінню питання, що команда пожежної охорони повинна бути якнайближче до людей, громада навіть у цей складний час віднайшла можливість створити команду вогнеборців. Вона буде здатна ефективно реагувати на пожежі, а також на надзвичайні події різного характеру й першою прибувати до місця виклику на допомогу людям», – зазначив головний рятувальник Волині Володимир Грушовінчук.
На Волині відкрили 102-ий підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
На Волині відкрили 102-ий підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
На Волині відкрили 102-ий підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО

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Теги: підрозділ пожежної охорони, Волинь, ДСНС, Колківська громада
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