Курс валют у Луцьку 16 березня
Сьогодні, 09:01
16 березня готівковий курс долара становить 38.56, продають його за 38.70.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.82, а продають за – 41.18.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.62, а продають за 8,78.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.82, а продають за – 41.18.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.62, а продають за 8,78.
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