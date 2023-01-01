Курс валют у Луцьку 16 березня

Курс валют у Луцьку 16 березня
16 березня готівковий курс долара становить 38.56, продають його за 38.70.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.82, а продають за – 41.18.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.62, а продають за 8,78.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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