У Луцькому районі зіткнулися автівки: є загиблий, четверо людей постраждали. ОНОВЛЕНО

У Луцькому районі зіткнулися автівки: є загиблий, четверо людей постраждали. ОНОВЛЕНО
У селі Кременець Луцького району сталася дорожня автопригода. одна людина загинула, четверо постраждали.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Свідки аварії зазначили, що вранці 16 березня у селі Кременець унаслідок автопригоди затисло людину. Через зіткнення легковиків одна людина загинула, двох госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.

Як повідомила речниця пресслужби ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, виклик про ДТП надійшов о 8.30. Відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.

На місці події працює слідчо-оперативна група.
У Луцькому районі зіткнулися автівки: є загиблий, четверо людей постраждали. ОНОВЛЕНО

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Теги: Луцький район, ДТП
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