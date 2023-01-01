У Луцькому районі зіткнулися автівки: є загиблий, четверо людей постраждали. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:55
У селі Кременець Луцького району сталася дорожня автопригода. одна людина загинула, четверо постраждали.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Свідки аварії зазначили, що вранці 16 березня у селі Кременець унаслідок автопригоди затисло людину. Через зіткнення легковиків одна людина загинула, двох госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
Як повідомила речниця пресслужби ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, виклик про ДТП надійшов о 8.30. Відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Свідки аварії зазначили, що вранці 16 березня у селі Кременець унаслідок автопригоди затисло людину. Через зіткнення легковиків одна людина загинула, двох госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
Як повідомила речниця пресслужби ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, виклик про ДТП надійшов о 8.30. Відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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