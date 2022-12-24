Колишній вчитель з Волині в Польщі переобладнує автомобілі для українських військових. ВІДЕО
05 квітень, 22:57
Волинянин Андрій Максимов вже кілька років живе і працює в Польщі, але з початком повномашстабного вторгнення Росії на свою Батьківщину чоловік взявся допомагати захисникам України.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Починаючи з 2014 року, українські волонтери допомагають ЗСУ воювати та захищати незалежність нашої держави. Від початку повномасштабного вторгнення Україна почала отримувати допомогу з різних країн світу – як від іноземців, так і від українців в еміграції. Саме одним із них став Андрій Максимов, колишній вчитель праці із села Щурин. Чоловік закуповує та відправляє автівки на фронт.
Спочатку Андрій хотів повертатися додому і йти воюювати, але його переконали польський роботодавець та дружина. Тож чоловік взявся робити те, що вміє - переобладнувати автомобілі та відправляти їх на фронт.
Детальніше - в сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Починаючи з 2014 року, українські волонтери допомагають ЗСУ воювати та захищати незалежність нашої держави. Від початку повномасштабного вторгнення Україна почала отримувати допомогу з різних країн світу – як від іноземців, так і від українців в еміграції. Саме одним із них став Андрій Максимов, колишній вчитель праці із села Щурин. Чоловік закуповує та відправляє автівки на фронт.
Спочатку Андрій хотів повертатися додому і йти воюювати, але його переконали польський роботодавець та дружина. Тож чоловік взявся робити те, що вміє - переобладнувати автомобілі та відправляти їх на фронт.
Детальніше - в сюжеті.
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