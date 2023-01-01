6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження бізнесмен Олег Колесник (на фото), хореограф Олександр Кашевський та колишній депутат Волинської обласної ради Володимир Навроцький.
Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, достатку й добра на щодень.
Іменинники 6 квітня – Артем, Захар.
Зичимо усім, хто носить ці імена, аби ангел-покровитель допомагав у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, достатку й добра на щодень.
Іменинники 6 квітня – Артем, Захар.
Зичимо усім, хто носить ці імена, аби ангел-покровитель допомагав у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 квітня
05 квітень, 23:31
Колишній вчитель з Волині в Польщі переобладнує автомобілі для українських військових. ВІДЕО
05 квітень, 22:57
Почали розгляд справи про вбивство батька і сина з тероборони Волині товаришем по службі. ВІДЕО
05 квітень, 22:13
У селі на Волині двоє дітей отруїлися димом від котла
05 квітень, 21:32
Медіа