Яке озброєння надасть Україні Польща в новому пакеті оборонної допомоги





Про це Зеленський сказав на пресконференції із польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, - пише



«Погоджено новий, дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, і на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні та кожному й кожній з наших воїнів більше сили», — сказав президент України.



Він зазначив, що йдеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, що «також для нас пріоритет», зокрема у форматі закупівель. Це, за словами Зеленського, посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі.



«Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних Piorun, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо», — зазначив український президент.



Також, за словами Зеленського, з польською стороною обговорили створення спільних підприємств для виробництва озброєнь і боєприпасів. «Дуже предметні домовленості», — наголосив він.



Перед цим президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, ще стільки ж — нині доставляються. Крім того, країна готова надіслати ще шість таких літаків найближчим часом.



Дуда розповів, що Польща передала Україні вже понад 300 танків, а також гаубиці Krab і «багато іншої техніки», зокрема зенітно-ракетні комплекси польського виробництва Piorun та інше, що є на озброєнні країни.



Президент України Володимир Зеленський приїхав до Варшави, де 5 квітня в нього була запланована низка офіційних заходів.



Крім зустрічі з президентом Анджеєм Дудою, український глава держави відвідав польсько-український економічний форум, а також зустрівся з людьми, які допомагали українцям, що тікали від війни.



З початку повномасштабного вторгнення росії Зеленський здійснив дві робочі поїздки за кордон. Так, 21-22 грудня 2022 року він відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом Джо Байденом і виступив у Конгресі.



А 8 лютого Зеленський розпочав поїздку до Європи. Він відвідав Велику Британію, Францію та Бельгію. Під час обидвох поїздок Зеленський спершу їхав потягом до Польщі. А повертаючись зі Сполучених Штатів і Європи, президент України проводив зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час його візиту до Польщі було погоджено новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про бронетранспортери, системи ППО, міномети, винищувачі МіГи тощо.Про це Зеленський сказав на пресконференції із польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, - пише "Громадське" «Погоджено новий, дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, і на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні та кожному й кожній з наших воїнів більше сили», — сказав президент України.Він зазначив, що йдеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, що «також для нас пріоритет», зокрема у форматі закупівель. Це, за словами Зеленського, посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі.«Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних Piorun, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо», — зазначив український президент.Також, за словами Зеленського, з польською стороною обговорили створення спільних підприємств для виробництва озброєнь і боєприпасів. «Дуже предметні домовленості», — наголосив він.Перед цим президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, ще стільки ж — нині доставляються. Крім того, країна готова надіслати ще шість таких літаків найближчим часом.Дуда розповів, що Польща передала Україні вже понад 300 танків, а також гаубиці Krab і «багато іншої техніки», зокрема зенітно-ракетні комплекси польського виробництва Piorun та інше, що є на озброєнні країни.Президент України Володимир Зеленський приїхав до Варшави, де 5 квітня в нього була запланована низка офіційних заходів.Крім зустрічі з президентом Анджеєм Дудою, український глава держави відвідав польсько-український економічний форум, а також зустрівся з людьми, які допомагали українцям, що тікали від війни.З початку повномасштабного вторгнення росії Зеленський здійснив дві робочі поїздки за кордон. Так, 21-22 грудня 2022 року він відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом Джо Байденом і виступив у Конгресі.А 8 лютого Зеленський розпочав поїздку до Європи. Він відвідав Велику Британію, Францію та Бельгію. Під час обидвох поїздок Зеленський спершу їхав потягом до Польщі. А повертаючись зі Сполучених Штатів і Європи, президент України проводив зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.

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