В колишнього воротаря «Волині» виявили злоякісну пухлину

В колишнього воротаря «Волині» виявили злоякісну пухлину
Колишній голкіпер луцької «Волині» Сергій Літовченко повідомив, що у нього виявили злоякісну пухлину.

Про це йдеться у відеозверненні футболіста, яке опублікували на сторінці Футбол Digital в інстаграмі.

У колишнього воротаря луцької «Волині» Сергія Літовченка діагностували лімфому Ходжкіна.

Злоякісну пухлину виявили у після видалення збільшеного лімфовузла.

«Я себе почав погано почувати пів року тому. Мені видалили лімфовузол, він був збільшений, під рукою. Зробили тест і виявили лімфому Ходжкіна», – розповів Сергій Літовченко.

Нагадаємо, Сергій Літовченко виступав за луцьку «Волинь» у 2011-2014, зігравши 18 матчів. Крім цього Літовченко захищав ворота "хрестоносців" у 2020-му, зігравши 9 поєдинків за команду з Луцька.

«Життя зробило мені виклик і ціна перемоги – це моє життя зараз» – зазначив футболіст.



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Теги: Волинь, Літовченко, хвороба, лікування
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