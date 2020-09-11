В колишнього воротаря «Волині» виявили злоякісну пухлину
Сьогодні, 02:17
Колишній голкіпер луцької «Волині» Сергій Літовченко повідомив, що у нього виявили злоякісну пухлину.
Про це йдеться у відеозверненні футболіста, яке опублікували на сторінці Футбол Digital в інстаграмі.
У колишнього воротаря луцької «Волині» Сергія Літовченка діагностували лімфому Ходжкіна.
Злоякісну пухлину виявили у після видалення збільшеного лімфовузла.
«Я себе почав погано почувати пів року тому. Мені видалили лімфовузол, він був збільшений, під рукою. Зробили тест і виявили лімфому Ходжкіна», – розповів Сергій Літовченко.
Нагадаємо, Сергій Літовченко виступав за луцьку «Волинь» у 2011-2014, зігравши 18 матчів. Крім цього Літовченко захищав ворота "хрестоносців" у 2020-му, зігравши 9 поєдинків за команду з Луцька.
«Життя зробило мені виклик і ціна перемоги – це моє життя зараз» – зазначив футболіст.
Футболісту терміново необхідна допомога.
Долучитися до здору коштів на лікування може кожен охочий.
Номер картки: 5375 4112 0516 1040
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Про це йдеться у відеозверненні футболіста, яке опублікували на сторінці Футбол Digital в інстаграмі.
У колишнього воротаря луцької «Волині» Сергія Літовченка діагностували лімфому Ходжкіна.
Злоякісну пухлину виявили у після видалення збільшеного лімфовузла.
«Я себе почав погано почувати пів року тому. Мені видалили лімфовузол, він був збільшений, під рукою. Зробили тест і виявили лімфому Ходжкіна», – розповів Сергій Літовченко.
Нагадаємо, Сергій Літовченко виступав за луцьку «Волинь» у 2011-2014, зігравши 18 матчів. Крім цього Літовченко захищав ворота "хрестоносців" у 2020-му, зігравши 9 поєдинків за команду з Луцька.
«Життя зробило мені виклик і ціна перемоги – це моє життя зараз» – зазначив футболіст.
Футболісту терміново необхідна допомога.
Долучитися до здору коштів на лікування може кожен охочий.
Номер картки: 5375 4112 0516 1040
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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