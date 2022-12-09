У Волинський прикордонний загін шукають медиків, кухарів, машиністів кранів та екскаваторів

Волинський прикордонний загін запрошує громадян на військову службу за різними спеціальностями.Про це повідомляє пресслужба прикордонників.Для укомплектування вакантних посад прикордонних підрозділів Волинського загону потрібні фахівці різних категорій, зокрема спеціалісти у сфері телекомунікаційних систем, фельдшери, кухарі, машиністи екскаватора одноківшевого і крану автомобільного.Також на офіцерські посади потрібні лікарі за спеціальністю хірург, травматолог і терапевт.Набір проводиться на військову службу за контрактом та по мобілізації. Приймаються громадяни віком від 18 до 60 років.Щомісячне грошове забезпечення - від 20 тисяч гривень.З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.