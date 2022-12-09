У Волинський прикордонний загін шукають медиків, кухарів, машиністів кранів та екскаваторів
Сьогодні, 05:28
Волинський прикордонний загін запрошує громадян на військову службу за різними спеціальностями.
Про це повідомляє пресслужба прикордонників.
Для укомплектування вакантних посад прикордонних підрозділів Волинського загону потрібні фахівці різних категорій, зокрема спеціалісти у сфері телекомунікаційних систем, фельдшери, кухарі, машиністи екскаватора одноківшевого і крану автомобільного.
Також на офіцерські посади потрібні лікарі за спеціальністю хірург, травматолог і терапевт.
Набір проводиться на військову службу за контрактом та по мобілізації. Приймаються громадяни віком від 18 до 60 років.
Щомісячне грошове забезпечення - від 20 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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Про це повідомляє пресслужба прикордонників.
Для укомплектування вакантних посад прикордонних підрозділів Волинського загону потрібні фахівці різних категорій, зокрема спеціалісти у сфері телекомунікаційних систем, фельдшери, кухарі, машиністи екскаватора одноківшевого і крану автомобільного.
Також на офіцерські посади потрібні лікарі за спеціальністю хірург, травматолог і терапевт.
Набір проводиться на військову службу за контрактом та по мобілізації. Приймаються громадяни віком від 18 до 60 років.
Щомісячне грошове забезпечення - від 20 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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